Левдиков Илья Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левдиков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16641. ЛЕВДИКОВ, ИЛЬЯ ФЕДОТОВИЧ, 26 л. Гр. Рославльск. у., Рязановск. в. д. Локотец; — Н. С. 3 уч. Рославльск. у. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 28 июля 920.
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