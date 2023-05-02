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Кондратьев Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6368. КОНДРАТЬЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 28 л., Селенгинск. у., с. Кабанского, Иркутск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л., Исп. 8 июня 923.

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