Кузнецов Варфоломей Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Варфоломей
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25585. КУЗНЕЦОВ, ВАРФОЛОМЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 39 л. Гр. Уфимск. у., Еральск. в., с. Ерала; — Н. С. 3 уч. Уфимск. у. Выгонка самог., лиш. св. 1 г. условно, в т. ч. 2 н. пр. р. Исп. 26 июля 920.
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