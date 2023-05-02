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Мартынов Георгий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Георгий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8794. МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 22 л., г. Витебска. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. ст. 97 ч. 2, 109, 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 ноября 923.

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