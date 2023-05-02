Мартынов Георгий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8794. МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 22 л., г. Витебска. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. ст. 97 ч. 2, 109, 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 ноября 923.
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