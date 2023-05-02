Пряхин Сергей Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пряхин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39187. пряхинъ, Сергѣй Игнатьевъ (онъ же Маклаковъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Звенигородск. у., Павловск. в., д. Падикова, 49 л.; — Москов. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 9 Окт. 907. | 904 74692 1643 У. | 96 19740 169 М. | 902 47738 1655 У. | 93 106752 1647 У. | 98 97011 1655 У. | 87 63509 169 М. | 96 70679 1701 М.
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