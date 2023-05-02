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Мирошниченко Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мирошниченко
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
9172. Мирошниченко Николай Иванович, 29 л., Харьковск. г., Изюмск. у., д. Пашковской. Н. С. 11 уч. Сальск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 25 дек. 926.

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