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Коренкин Сидор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коренкин
Имя
Сидор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
__ июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6501. КОРЕНКИН СИДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 46 л., Ачинск. у., Покровск. в., с. Белого-Яра, Енисейск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. в июле 923.

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