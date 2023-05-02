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Сычев Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сычев
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
29374. СЫЧЕВ, АНТОН ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Дорогобужск. у. Бизюковск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 2½ г. Исп. 17 мая 920.

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