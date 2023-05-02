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Квочко Георгий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Квочко
Имя
Георгий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
30 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4238. КВОЧКО ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ, 28 л., б. Ставропольск. г., Белоглинск. р., с. Богородицкого. б. Ставропольск. Губсуд. Ст. 130, лиш. св. 3 г. 11 м. 12 д. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 30/І—24.

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