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Игнатова Пелагея Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатова
Имя
Пелагея
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5263. ИГНАТОВА ПЕЛАГЕЯ ИГНАТЬЕВНА, 29 л., Бронницк. у., Чаплыженск. в., д. Аргуновой. Н. С. 1 уч. Егорьевск. у. Ст. 140, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 марта 923.

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