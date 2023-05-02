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Курицын Ефрем Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курицын
Имя
Ефрем
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7665. КУРИЦЫН ЕФРЕМ «ИВАНОВИЧ, 38 л., Новоторжск. у., Климовск. в., д. Владепино. б., Петроградск. Губсуд. Ст. 181 ч. 1½, лиш. св. г. Исп. 20 ноября 923.

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