Фауфедер Арон Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фауфедер
- Имя
- Арон
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99468. ФАУФЕДЕРЪ, АРОНЪ (АДОЛЬФЪ) Юзефовъ, 38 л. Мщ. г. Варшавы; — Варшав. О. С., 20 Мая 911, 152 и 940 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Іюля 910 г., приг. М. С. 6 уч. г. Варшавы отъ 28 Сент. 910 г. и 2-мя приг. С. М. С. отъ 9 Февр. 909 г. и 13 окт. 910 г., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Іюля 911.
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