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Дементьев Федор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дементьев
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3795. ДЕМЕНТЬЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 20 л., Вышневолоцк. у., Борзынск. в., д. Шашково. Н. С. 9 отд б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 23 ноября 923

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