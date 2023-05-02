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Белькова Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белькова
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
25 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
13232. БЕЛЬКОВА, АННА МИХАЙЛОВНА, 31 г. Гр. Опочецк. у., Воронецк. в., д. Дорокова; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м., в т. ч. 3 м. условно. Исп. 25 июля 919.

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