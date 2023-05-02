Белькова Анна Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белькова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13232. БЕЛЬКОВА, АННА МИХАЙЛОВНА, 31 г. Гр. Опочецк. у., Воронецк. в., д. Дорокова; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м., в т. ч. 3 м. условно. Исп. 25 июля 919.
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