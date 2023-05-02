Келарев Матвей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Келарев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5841. КЕЛАРЕВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Онежск. у., Прилуцк. в. и д., В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. ст. 201 ч. 2 и 202 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 19 марта 923.
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