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Карелина Мария Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карелина
Имя
Мария
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
15649. КАРЕЛИНА, МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 27 л. Гр. г. Коломны; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 10 дек. 920.

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