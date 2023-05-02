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Александров Павел

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Павел
Дата исполнения приговора
04 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
97. АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЕЛ. Гр. Старицк. у., Нанафидинск. в., д. Бакланова; — Н. С. 6 р-на Старицк. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 июня 919.

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