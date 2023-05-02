Поздеев Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздеев Николай Семенович

Поздеев Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поздеев
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
27775. ПОЗДЕЕВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 48 л. Гр. Глазовск. у., Пудемск. в., д. Тумской; — Н. С. 9 уч. Глазовск. у. Самогон., лиш. св. 2½ г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Осужд. 28 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.