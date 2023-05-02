Горбунов Моисей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбунов
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14239. ГОРБУНОВ, МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 42 л. Гр. В.-Устюжск. у., Богоявленск. в.; — Н. С. 10 уч. В.-Устюжск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. 9 авг. 920.
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