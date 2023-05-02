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Черноок Матвей Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черноок
Имя
Матвей
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
13329. Черноок Матвей Онуфриевич, 32 л., Омск. окр., Называевск. р., п. Лебяжьего. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 108, 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 17 дек. 926.

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