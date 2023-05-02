Кирсанов Никита Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирсанов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4649. КИРСАНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 38 л., Гжатск. у., Кармановск. в., д. Чуйковой. Смоленск. Губсуд. Ст. 180а., лиш. св. 2 ½ г. П. в. з. с. 4/Х—24.
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