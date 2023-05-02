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Шалит Софья Исааковна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалит
Имя
Софья
Отчество
Исааковна
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11880. ШАЛИТ, СОФЬЯ ИСААКОВНА, 16 л. Гр. г. Витебска; — Н. С. 4 отд. 1 р. г. Петрограда. Тунеядство, лиш. св. 6 м. Исп. 12 июля 920.

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