Блауздис Викентий Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блауздис
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45253. БЛАУЗДИСЪ, ВИКЕНТІЙ КАЗИМІровъ. К. Тельшев. у., Ольсядск. в., м. Кальваріи, 21 г., рд. т. же у. и в., въ д. Кенстайце; — Ковен. О. С., 1489 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Мая 905.
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