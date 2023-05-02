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Сазонова Пелагея Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазонова
Имя
Пелагея
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8647. САЗОНОВА ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА, 23 л., 6. Царицынск. у., Иловлинск. в., с. Таровского. Н. С. 10 р. 6. Царицынск, у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 мая 923.

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