Жиляков Кузьма Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жиляков
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3243. ЖИЛЯКОВ КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Богучаровск. у., Верхне-Мамонск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 4 м. 3 д. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІІ—24.
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