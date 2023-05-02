Дубровин Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Георгий Петрович

Дубровин Георгий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубровин
Имя
Георгий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4137. ДУБРОВИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, 28 л., Камышловск. у., Яртарск. в. и с. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 91, 92 и 188, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.