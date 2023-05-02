Рейнсон Карл Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рейнсон
- Имя
- Карл
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8195. РЕЙНСОН КАРЛ ПЕТРОВИЧ. 26 л., Рд. в Лифляндск. г., Ветденск. у., Саввинск. в., с. Байор. Н. С. 1 уч. г. Смоленска. Ст. 180 п. «в», лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 23 янв. 923.
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