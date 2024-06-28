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Антонов Семен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Семен
Дата исполнения приговора
20 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
44914. АНТОНОВЪ, СЕМЕНЪ. К. Городок. у., Войханск. в., д. Банкетъ, 45 л.; — СПБ. С. П., 134, 135 и 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 20 Янв. 905.

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