Кочегин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочегин Павел Иванович

Кочегин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочегин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
25332. КОЧЕГИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Хвалынска; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Распростр. ложн. слухов, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. отпр. на фр. Исп. 7 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.