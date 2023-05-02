Чистов Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11764. ЧИСТОВ, ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Волоколамск. у., Тимяшевск. в., д. Ивлева; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Хищение, пр. р. 6 м. Исп. 19 июля 920.
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