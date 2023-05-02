Анкудинов Виктор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анкудинов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 255. АНКУДИНОВ, ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Сольвычегодск. у., Павловск. в., д. Ярчевской; — Н. С. 4 уч. Сольвычегодск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 10 м. и 19 дн. пр. з. Исп. 17 апр. 919.
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