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Рощин Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощин
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
28267. РОЩИН, КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Мокшанск. у., Базерск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Мокшанск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 10 дек. 920.

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