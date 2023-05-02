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Яковлева Александра Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлева
Имя
Александра
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13904. Яковлева Александра Николаевна, 21 г., Новгородск. окр., г. Сольцы. Н. С. 10 уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18 сент. 926.

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