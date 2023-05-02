Быстров Сергей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быстров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45544. БЫСТРОВЪ, СЕРГѢЙ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Маяки, 31 г., рд. въ г. Балаклавѣ; — Тамбов. О. С. (во 2 р.), 14 и 221 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 79629 270 и 977 У.
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