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Быстров Сергей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быстров
Имя
Сергей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45544. БЫСТРОВЪ, СЕРГѢЙ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Маяки, 31 г., рд. въ г. Балаклавѣ; — Тамбов. О. С. (во 2 р.), 14 и 221 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 79629 270 и 977 У.

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