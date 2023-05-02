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Галанов Адриан Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галанов
Имя
Адриан
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1290. Галанов Адриан Артемьевич, 45 л., Свердловск. окр., с. Тюльгаш. Н. С. 21 р. Свердловск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1½ г П. в. з. с. 29/ХІІ—26.

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