Ильин Андрей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15509. ИЛЬИН, АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Болховск. у., Знаменск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Болховск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з., по амн. от нак. освоб.
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