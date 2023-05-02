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Берковский Яннель Лейбович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берковский
Имя
Яннель
Отчество
Лейбович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1958. Берковский Яннель Лейбович, 30 л., Радомск. г., м. Пестуша. Н. С. Сокольническ. р. Москвы. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11 сент. 926.

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