Самсонов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Иван Васильевич

Самсонов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самсонов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
28499. САМСОНОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л. Гр. г. Красноярска; — Н. С. 6 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 17 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.