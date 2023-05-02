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Ивановский Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивановский
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5220. ИВАНОВСКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, Кавказск. отд., ст. Балковской. В. Т. 2 Кавказск. корп. Ст. 205в, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 Октября 923.

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