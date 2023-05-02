Шандра Василий Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шандра
- Имя
- Василий
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36788. ШАНДРА, ВАСИЛІЙ АРХИПОВЪ. К. Черкасск. у., Хлыстуновск. в., д. Свинарки, 20 л.; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 140, 182, 9 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 29 Нояб. 904 г., и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 8 Марта 905, счит. ср. съ 29 Нояб. 904. | 903 18643 1655 У. | 901 32042 169 М.
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