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Ужегов Александр Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ужегов
Имя
Александр
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140294. УЖЕГОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кунгур. у., Крестовоздвиженск. в., д. Меринова, 25 л.; — Пермск. О. С. 2 Сент. 909, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 19 Окт. 909. | 906 32129 1655 У. | 903 44433 1655 У. | 902 70292 1655 У. | 901 16002 169 М. | 900 49411 169 М.

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