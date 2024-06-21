Ужегов Александр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ужегов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140294. УЖЕГОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кунгур. у., Крестовоздвиженск. в., д. Меринова, 25 л.; — Пермск. О. С. 2 Сент. 909, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 19 Окт. 909. | 906 32129 1655 У. | 903 44433 1655 У. | 902 70292 1655 У. | 901 16002 169 М. | 900 49411 169 М.
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