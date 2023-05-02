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Саяпин Филипп Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саяпин
Имя
Филипп
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8784. САЯПИН ФИЛИПП АРТЕМЬЕВИЧ, 29 л., Амурск. г., Гильчинск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 4 м. 26 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 9 авг. 923.

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