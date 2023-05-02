Ерилов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2990. ЕРИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., г. Ельца. В. Т. 5 Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 180 п. «ж», 205 п. «б», 1 ч. 207, лиш. св. 2 г. Срок встутпл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 7/ІІ—24.
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