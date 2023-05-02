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Овчинников Николай Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Николай
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7136. ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 20 л., Оханск. у., Берншевск. в., д. Чирнух. Н. С. 1 уч. Оханск. у. Ст. ст. 180 и 220, лиш. св. и пор. пр. 2 ½ г. Исп. 17 июня 923.

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