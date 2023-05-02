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Коротин Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротин
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
03 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6634. КОРОТИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 30 л., г. Петровска, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 85 ч. 3, 180 п. «г», 220, лиш. св. 5 л., Осужден, скрылся, Осужден 3 февр. 923.

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