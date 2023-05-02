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Хлебосолов Потап Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебосолов
Имя
Потап
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7831. ХЛЕБОСОЛОВ, ПОТАП ВАСИЛЬЕВИЧ, 46 л., Гр. Медынск, у., Дорховск. в., д. Сомцовецов,; Н. С. 4 уч. Медынск. у., Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. от 5 окт. 919 г. освоб.

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