Дзюба Феодул Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюба
- Имя
- Феодул
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33006. ДЗЮБА, ФЕОДУЛЪ (ФЕДОРЪ) Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ейска, 24 л.; — Екатеринодар. О. С., 114, 134, 135, 152,1630, 9 и 2 ч.1655 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 31 Дек. 907. | 904 49331 1647 У. | 900 91025 1655 У. | 98 61665 170 М. | 97 9592 169 М. | 90 79124 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.