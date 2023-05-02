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Бараев Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бараев
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
470. БАРАЕВ, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 42 л. Гр. Петрозаводск. у., Ладвинск. в., д. Калинкиной; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 22 марта 919.

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