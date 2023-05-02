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Синельщиков Никанор Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синельщиков
Имя
Никанор
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
12 июнь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
28772. СИНЕЛЬЩИКОВ, НИКАНОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Спасо-Деменск. у. Пятницк. в.; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июня 990.

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