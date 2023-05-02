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Скоморохов Иван Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скоморохов
Имя
Иван
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9153. СКОМОРОХОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ, 52 л., Старооскольск. у., Кладовск. в., с. Присыпок. Курск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 21 окт. 923.

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